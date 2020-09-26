مجدلاني: ماضون بإجراءات حماية النساء وتوفير الرعاية والتمكين لهن
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، على أن كل مؤسسات منظومة العدالة والشركاء يعملون كنسق من اجل توفير الحماية والرعاية والتمكين للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ذلك من خلال الاستجابة الفاعلة والعاجلة لجميع البلاغات الواردة لهم والمتعلقة بحالات عنف موجه للنساء.
جاء ذلك خلال رسالة الشكر والتقدير التي تقدم بها مجدلاني من مرشدات حماية المرأة في المديريات، ودائرة المرأة ومراكز رعاية وحماية النساء المعنفات، تقديراً للجهود التي يبذلونها في مجال حماية المرأة من العنف.
وقال في رسالته: "نقدر عملكم الصعب والمضني لحماية النساء من العنف وتوفير البيئة الآمنة لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم بالعائلة والمجتمع، ويشرفنا في وزارة التنمية الاجتماعية ان نتقدم لكم جميعاً بأسمى وأصدق عبارات الشكر والتقدير والامتنان على جهودكم المميزة في هذا المجال والتي كان لها تأثير كبير على النساء والعائلات الفلسطينية ورفع مستوى الحماية والاندماج للنساء داخل المجتمع الفلسطيني."
وتابع الوزير: "والشكر موصول أيضا لمركز حماية وتمكين المرأة (محور) والبيت الآمن ومركز الطوارئ لجهدهم الكبير وعملهم المتواصل بلا توقف في ظل جائحة (كورونا)، لاستمرار عمل منظومة الحماية للنساء ضحايا العنف للحفاظ على أرواحهن ورعايتهن وتأهيلهن وتمكينهن وإعادة ادماجهم في المجتمع ."
وأضاف مجدلاني: أن الوزارة تسعى جاهدة لاقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، لتتمكن من مساءلة المعتدين والحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتأهيل الضحايا.
وأعرب مجدلاني عن ثقته وثقة كل العاملين في الوزارة بما يتم انجازه من اعمال وجهود مقدرة، وما يتم تحقيقه من مساهمات فاعلة في تحقيق مصالح النساء خاصة اللواتي يتألمن بصمت واللاتي يتعرضن لشتى أنواع العنف والاساءة والاهمال.
شدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، على أن كل مؤسسات منظومة العدالة والشركاء يعملون كنسق من اجل توفير الحماية والرعاية والتمكين للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ذلك من خلال الاستجابة الفاعلة والعاجلة لجميع البلاغات الواردة لهم والمتعلقة بحالات عنف موجه للنساء.
جاء ذلك خلال رسالة الشكر والتقدير التي تقدم بها مجدلاني من مرشدات حماية المرأة في المديريات، ودائرة المرأة ومراكز رعاية وحماية النساء المعنفات، تقديراً للجهود التي يبذلونها في مجال حماية المرأة من العنف.
وقال في رسالته: "نقدر عملكم الصعب والمضني لحماية النساء من العنف وتوفير البيئة الآمنة لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم بالعائلة والمجتمع، ويشرفنا في وزارة التنمية الاجتماعية ان نتقدم لكم جميعاً بأسمى وأصدق عبارات الشكر والتقدير والامتنان على جهودكم المميزة في هذا المجال والتي كان لها تأثير كبير على النساء والعائلات الفلسطينية ورفع مستوى الحماية والاندماج للنساء داخل المجتمع الفلسطيني."
وتابع الوزير: "والشكر موصول أيضا لمركز حماية وتمكين المرأة (محور) والبيت الآمن ومركز الطوارئ لجهدهم الكبير وعملهم المتواصل بلا توقف في ظل جائحة (كورونا)، لاستمرار عمل منظومة الحماية للنساء ضحايا العنف للحفاظ على أرواحهن ورعايتهن وتأهيلهن وتمكينهن وإعادة ادماجهم في المجتمع ."
وأضاف مجدلاني: أن الوزارة تسعى جاهدة لاقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، لتتمكن من مساءلة المعتدين والحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتأهيل الضحايا.
وأعرب مجدلاني عن ثقته وثقة كل العاملين في الوزارة بما يتم انجازه من اعمال وجهود مقدرة، وما يتم تحقيقه من مساهمات فاعلة في تحقيق مصالح النساء خاصة اللواتي يتألمن بصمت واللاتي يتعرضن لشتى أنواع العنف والاساءة والاهمال.
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