شؤون فلسطينية

مجدلاني: ماضون بإجراءات حماية النساء وتوفير الرعاية والتمكين لهن

مجدلاني: ماضون بإجراءات حماية النساء وتوفير الرعاية والتمكين لهن
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، على أن كل مؤسسات منظومة العدالة والشركاء يعملون كنسق من اجل توفير الحماية والرعاية والتمكين للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ذلك من خلال الاستجابة الفاعلة والعاجلة لجميع البلاغات الواردة لهم والمتعلقة بحالات عنف موجه للنساء.  

جاء ذلك خلال رسالة الشكر والتقدير التي تقدم بها مجدلاني من مرشدات حماية المرأة في المديريات، ودائرة المرأة ومراكز رعاية وحماية النساء المعنفات، تقديراً للجهود التي يبذلونها في مجال حماية المرأة من العنف.  

وقال في رسالته: "نقدر عملكم الصعب والمضني لحماية النساء من العنف وتوفير البيئة الآمنة لهم وتمكينهم وإعادة دمجهم بالعائلة والمجتمع، ويشرفنا في وزارة التنمية الاجتماعية ان نتقدم لكم جميعاً بأسمى وأصدق عبارات الشكر والتقدير والامتنان على جهودكم المميزة في هذا المجال والتي كان لها تأثير كبير على النساء والعائلات الفلسطينية ورفع مستوى الحماية والاندماج للنساء داخل المجتمع الفلسطيني."

وتابع الوزير: "والشكر موصول أيضا لمركز حماية وتمكين المرأة (محور) والبيت الآمن ومركز الطوارئ لجهدهم الكبير وعملهم المتواصل بلا توقف في ظل جائحة (كورونا)، لاستمرار عمل منظومة الحماية للنساء ضحايا العنف للحفاظ على أرواحهن ورعايتهن وتأهيلهن وتمكينهن وإعادة ادماجهم في المجتمع ."

وأضاف مجدلاني: أن الوزارة تسعى جاهدة لاقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، لتتمكن من مساءلة المعتدين والحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتأهيل الضحايا.

وأعرب مجدلاني عن ثقته وثقة كل العاملين في الوزارة بما يتم انجازه من اعمال وجهود مقدرة، وما يتم تحقيقه من مساهمات فاعلة في تحقيق مصالح النساء خاصة اللواتي يتألمن بصمت واللاتي يتعرضن لشتى أنواع العنف والاساءة والاهمال.

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