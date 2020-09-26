احتراق 50 شجرة زيتون جنوب جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، مساء اليوم السبت، نيرانا اشتعلت في 50 شجرة زيتون وأعشاب، جنوب جنين.



وأتت النيران على 50 شجرة زيتون في المنطقة بين بلدة كفراعي وقرية الرامة، فيما عمل طاقم إطفاء مركز عرابة على إخماد الحريق وحماية الأشجار والأراضي الزراعية المجاورة، وفق ذكر دفاع مدني جنين.