الخليل: مواجهات مع الاحتلال تسفر عن عدة إصابات بالاختناق في بيت أمر

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين مساء اليوم السبت، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر، شمال الخليل.



وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عوض: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، وجرت اثر ذلك مواجهات مع عدد من الشبان تركزت بجانب مسجد الصمود في المنطقة، واطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيا.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين اثناء فلاحتهم اراضيهم للتضييق عليهم وتهجيرهم.



في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية جنود الاحتلال مساء اليوم البلدة القديمة وحي الزاهد وعين العسكر في مدينة الخليل.