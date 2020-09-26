بعد استشهاد الصيادين.. حماس للجيش المصري: لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت حركة حماس بشدة استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر محافظة رفح، فجر يوم أمس الجمعة ؛ ما أدى إلى استشهاد الشقيقين، الصياد محمود محمد الزعزوع، والصياد حسن محمد الزعزوع، وإصابة الشقيق الثالث ياسر محمد الزعزوع واعتقاله.



وأكدت حركة حماس أنه "لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف مع الباحثين عن قوت أولادهم ولقمة عيشهم في ظل الحصار الصهيوني المطبق والخانق على سكان قطاع غزة".



وأضافت: "إذ تتقدم حركة حماس بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الزعزوع، لتؤكد رفضها القاطع لهذه السياسات الخطيرة، كما تطالب السلطات المصرية بالإسراع في التحقيق في هذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره".



وأوضحت أن الواجب القومي والديني والإنساني يتطلب من الجميع العمل على إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة المحاصر.