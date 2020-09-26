شؤون فلسطينية

إعلان من جامعة الأزهر بغزة بشأن دوام موظفيها

إعلان من جامعة الأزهر بغزة بشأن دوام موظفيها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة الأزهر بغزة، اليوم السبت، عن بدء الدوام الجزئي المحدود للموظفين الإداريين في جميع دوائر وأقسام الجامعة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

وقالت الجامعة، في بيان لها: إن الدوام يشمل موظفي الدوائر التالية: القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة وعمادة الدراسات العليا والدائرة المالية والدوائر الإدارية التي يطلب منها الحضور حسب الطلب.

وطالبت من جميع الموظفين أخذ بعين الاعتبار إجراءات وضوابط السلامة والوقاية، مؤكدة على استقبال أعداد محدودة من الطلبة المراجعين، مع التزام الطلبة المراجعين باستخدام الكمامة والتباعد وعدم المصافحة باليد ومغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من الحصول على الخدمة.

وأكدت الجامعة أنها ستقوم إدارة الجامعة بالإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلبة المراجعين وموظفيها، وتكون فترة الدوام يوميا من الأحد وحتى الخميس، ومن الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً؛ اعتباراً من يوم غد الأحد 2020/9/27م وبالحد الأدنى من الموظفين بالتنسيق مع الشؤون الإدارية في الجامعة.

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