دولي

رغم الإغلاق الشامل.. استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو

رغم الإغلاق الشامل.. استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو
مسيرة ضد نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
رغم الإغلاق الصحي الشامل الذي يعم جميع أنحاء إسرائيل، يتواصل مساء اليوم الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأعلنت عدة حركات بينها "الأعلام السوداء" اعتزامها تنظيم مسيرة من آلاف السيارات باتجاه المسكن الرسمي لعائلة نتنياهو في شارع "بلفور" بالقدس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

إلى ذلك يطرح وزير الصحة يولي ادلشتاين على الحكومة مساء اليوم، أنظمة لحالات الطوارئ تسمح بتقييد المظاهرات إلى أن يتم تمرير قانون بهذا الخصوص في (كنيست). 

وطلب من مدير عام الوزارة، حيزي ليفي تقديم رأي مهني يحذر فيه من مخاطر التجمهر لتدعيم الموقف الرامي إلى تحجيم المظاهرات.

ويعارض حزب (أزرق أبيض)، الحد من حق التظاهر من خلال وضع أنظمة طارئة.

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