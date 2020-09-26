حزب (الشعب) يدين بشدة إطلاق الرصاص من قبل القوات المصرية على الصيادين الزعزوع





وأدى ذلك لاستشهاد الصيادين الشقيقين محمود وحسن الزعزوع وجرح شقيقهم الثالث بالقرب من الحدود البحرية الفلسطينية المصرية، في حين أنهم لم يشكلوا أي خطر على امن مصر وجيشها.



وعبر حزب الشعب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن تعازيه الحارة لعائلة الزعزوع باستشهاد أبنائهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصاب ياسر الزعزوع.





رام الله - دنيا الوطنعبر حزب الشعب الفلسطيني اليوم السبت، عن رفضه وإدانته الشديدة لإطلاق النار من قبل القوات المصرية على الصيادين الفلسطينيين.