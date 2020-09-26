محافظة قلقيلية تسجل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

قالت محافظة قلقيلية اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ سبع إصابات.



وتوزعت الإصابات على مدينة قلقيلية، بواقع ست إصابات، و"حبلة" إصابة واحدة، مشيرة إلى تعافي 46 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا).



وبلغ مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 26/9/2020 هي 376 إصابة نشطة.



رام الله - دنيا الوطن