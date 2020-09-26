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شؤون فلسطينية

التجمع الإعلامي الديمقراطي يطالب بتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين

التجمع الإعلامي الديمقراطي يطالب بتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
طالب التجمع الإعلامي الديمقراطي بضرورة توفير الحماية الدولية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال تأدية واجبهم المهني والوطني.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، وهو اليوم الذي أعلنه الاتحاد الدولي للصحفيين على إثر أحداث انتفاضة النفق في العام 1996م.

وأكد التجمع الإعلامي الديمقراطي على ضرورة حماية الصحفيين الفلسطينيين، مثمنا دورهم البطولي الشجاع في فضح جرائم الاحتلال المعهودة بحق شعبنا الفلسطيني، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا التجمع الإعلامي الديمقراطي المؤسسات والمنظمات الدولية، والمؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية، واتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين إلى ضرورة التعبير الواضح عن تضامنهم مع الصحفي والإنسان الفلسطيني صاحب الحق والأرض أمام ممارسات الاحتلال الفاشية والعنصرية.

وعبر التجمع الإعلامي الديمقراطي عن فخره واعتزازه الكبير بالدور المشهود للصحفي الفلسطيني في كشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وممارسارته القمعية التي تهدف للقتل والتدمير، مؤكدا على أهمية الدور الإيجابي والبناء لرجال الصحافة والإعلام في توجيه حياة المجتمع نحو الأفضل.

وشدد التجمع الإعلامي الديمقراطي على أهمية أن يمارس الصحفي الفلسطيني عمله بكل حرية دون قيود، من أجل بيئة إعلامية إيجابية، وتعزيزا للقيم البناءة في حياة الإنسان والمجتمع، مطالبا بتكثيف حالة التضامن مع الصحفيين وإدانة كل أشكال الانتهاكات الإسرائيلية نظرا لتراجع دور المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات كافة.

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