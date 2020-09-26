هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسيرين الجريحين بعيرات ومبارك

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم السبت، باستقرار الحالة الصحية للأسيرين الجريحين جهاد بعيرات ومحمود مبارك.



وأوضح عجوة، أن الأسير بعيرات يقبع حاليا في قسم العظام بمشفى شعاري تصيدك، ويعاني من إصابة بالرصاص في الكتف والقدم اليمنى أعلى الركبة، فيما يقبع الاسير مبارك في قسم العظام بمشفى هداسا عين كارم، ويعاني من إصابة برصاص الاحتلال في قدميه اليمنى واليسرى.



ولفت عجوة، الى أن محكمة عوفر العسكرية، قررت أول أمس الخميس، تمديد توقيف الأسيران الجريحان جهاد بعيرات ومحمود مبارك لمدة ثمانية أيام بذريعة استكمال التحقيق، وقد جرت الجلسة دون حضور الجريحان نظرا لوضعهم الصحي.



وبينت الهيئة، الى أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار مساء الاربعاء الماضي، على الشابين بعيرات ومبارك في العشرينيات من عمرهما، قرب شارع تل العاصور على مدخل قرية كفر مالك شرق رام الله، وأصابتهما بجروح متوسطة.