قوات الاحتلال تستولي على آلات بناء جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على آلات للبناء، أثناء عملها بمنزل قيد الإنشاء في بلدة يطا جنوب بالخليل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن سلطات الاحتلال داهمت تجمع الخالدية التابع لبلدة الكرمل بيطا، واستولت على مضخة للباطون و"خلاطة" تعود ملكيتهما لمصنع "المتميزون" للباطون الجاهز.