اشتية يُعقب على استشهاد الصيادين الزعزوع
رام الله - دنيا الوطن
عقّب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على استشهاد الصيادين محمود وحسن الزعزوع برصاص مصرية.
وقال اشتية، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "يوم حزين على شعبنا، ننعى بألم شديد الصيادين الشابين محمود وحسن الزعزوع شهداء لقمة العيش، رحمهما الله وألهم عائلتهما الصبر والسلوان ومنّ بالشفاء على شقيقهما المصاب".
عقّب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على استشهاد الصيادين محمود وحسن الزعزوع برصاص مصرية.
وقال اشتية، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "يوم حزين على شعبنا، ننعى بألم شديد الصيادين الشابين محمود وحسن الزعزوع شهداء لقمة العيش، رحمهما الله وألهم عائلتهما الصبر والسلوان ومنّ بالشفاء على شقيقهما المصاب".
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