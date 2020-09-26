اشتية يُعقب على استشهاد الصيادين الزعزوع

رام الله - دنيا الوطنعقّب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على استشهاد الصيادين محمود وحسن الزعزوع برصاص مصرية.وقال اشتية، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "يوم حزين على شعبنا، ننعى بألم شديد الصيادين الشابين محمود وحسن الزعزوع شهداء لقمة العيش، رحمهما الله وألهم عائلتهما الصبر والسلوان ومنّ بالشفاء على شقيقهما المصاب".