داخلية غزة: نُجري ترتيبات تسلّم جثماني الصيادين الزعزوع من الجانب المصري

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنها تُجري ترتيبات تسلّم جثماني الصيادَين حسن ومحمود محمد الزعزوع، من الجانب المصري.



وأوضحت داخلية غزة، في بيان مقتضب، أنه لا يزال شقيقهما الثالث المصاب (ياسر) لدى السلطات المصرية لتلقي العلاج.



واستشهد الشقيقان الزعزوع عقب إطلاق النار على مركبهما في عرض البحر أول أمس الخميس.