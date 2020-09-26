شؤون فلسطينية

الخارجية: بدء عملية إجلاء العالقين في تركيا إلى قطاع غزة

الخارجية: بدء عملية إجلاء العالقين في تركيا إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة الخارجية والمغتربين عملية إجلاء المواطنين من قطاع غزة والعالقين في تركيا إلى أرض الوطن، وذلك في إطار عملية عودة الأحباب التي تقودها الوزارة.

ومن المقرر أن يغادر تركيا، اليوم السبت، ما يقارب من 300 مواطن على أربع رحلات متفرقة، إحداها رحلة إجلاء بترتيبات من خلال سفارتنا في جمهورية مصر، على أن يستكمل سفر بقية المواطنين في اليومين المقبلين وطيلة أيام فتح معبر رفح البري.

وأعربت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في اسطنبول عن تمنياتها لمواطنينا المغادرين الوصول إلى أرض الوطن وأهاليهم سالمين، مقدرين صبرهم على مدار الأشهر الماضية والتي بذلنا فيها كل جهد ممكن من أجل التخفيف من معاناتهم وحتى اللحظة الاخيرة بما في ذلك تأمين شراء تذاكر سفر لبعض الحالات التي لم تكن تملك ثمن التذاكر .

وعبرت سفارتنا لدى تركيا والقنصلية العامة في اسطنبول عن الشكر الجزيل لوزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة وسفارتنا في جمهورية مصر العربية على الجهود التي بذلوها على مدار الأشهر الماضية من أجل تأمين عودة العالقين من مواطنينا من قطاع غزة الى أرض الوطن.

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