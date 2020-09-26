محافظ جنين: حالة وفاة و19 إصابة جديد بفيروس (كورونا) اليوم

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خاص دنيا الوطن

أكد أكرم الرجوب، محافظ جنين، أن الوضع الوبائي بالمحافظة، مستقر وتحت السيطرة، ولا يوجد انتشار كبير لفيروس (كورونا) كما هو الحال بالمحافظات الأخرى.



وقال الرجوب لدنيا الوطن: "عدد الإصابات النشطة بالمحافظة 253 حالة، وقد توفي قبل ساعة مسن نتيجة إصابته بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى ثلاث حالات".



وأضاف: "اليوم تم تسجيل 19 إصابة بالفيروس، وهناك 38 حالة تعاف، أما الأمس كان لدينا 18 إصابة، و38 حالة تعاف وقبل ذلك كان عدد الإصابات 45 حالة، و105 حالات تعاف، وبالتالي هناك حالة استقرار، واستمرار المتابعة من المحافظة والطب الوقائي ومديرية الصحة والمؤسسات الأمنية والهيئات المحلية والفعاليات الشعبية".



وأشار محافظ جنين إلى أن هناك تمشيط للجان التفتيش والمتابعة، من أجل إلزام المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية، مشددا على ضرورة الاستمرار بهذه الإجراءات.



وفيما يتعلق بالعملية الدراسية، قال الرجوب: "العملية التعليمية تسير وفق خطة وزارة التربية والتعليم، والمدارس مفتوحة، والعام الدراسي منتظم، باستثناء بعض المدارس التي يستوجب أن تتوقف نتيجة إصابة عدد من الطلاب والهيئات التدريسية".