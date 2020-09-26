إغلاق بحر قطاع غزة حدادًا على أرواح الصيادين الزعزوع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، اليوم السبت، إغلاق بحر قطاع غزة، لمدة يومين.



وقال عياش في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": إن الإغلاق جاء حدادًا على أرواح الصيادين محمود الزعزوع، وشقيقه حسن الزعزوع، على أن يكون الإغلاق من الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين المقبل.