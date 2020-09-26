إغلاق بحر قطاع غزة حدادًا على أرواح الصيادين الزعزوع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، اليوم السبت، إغلاق بحر قطاع غزة، لمدة يومين.
وقال عياش في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": إن الإغلاق جاء حدادًا على أرواح الصيادين محمود الزعزوع، وشقيقه حسن الزعزوع، على أن يكون الإغلاق من الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين المقبل.
أعلن نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، اليوم السبت، إغلاق بحر قطاع غزة، لمدة يومين.
وقال عياش في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": إن الإغلاق جاء حدادًا على أرواح الصيادين محمود الزعزوع، وشقيقه حسن الزعزوع، على أن يكون الإغلاق من الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين المقبل.
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