القيادي جرار: ندعو الكل الفلسطيني الى التفاؤل ودعم جهود الوحدة

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رام الله - دنيا الوطن

عبر القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار عن تفاؤله بنجاح جهود المصالحة الوطنية خاصة بعد اجتماع إسطنبول وما سبقه من لقاء للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.



ودعا جرار الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الى التفاؤل والعمل كل حسب جهده لدعم الوحدة التي تعتبر الخيار الوحيد كي نتمكن من مواجهة الاحتلال وصفقة القرن والتطبيع.



وأكد أن حماس ماضية في طريق الوحدة الحقيقية وتحقيق نتائج عملية لاجتماع الأمناء العامين.



وشدد جرار على أن المصالحة هي الجوهر والركيزة الأساسية في اللقاءات التي تجري مع حركة فتح وهي أهم من كل التوابع لأن وحدتنا تمكننا من مواجهة الاحتلال.



وقال جرار:" كل شيء في الوطن يدعونا للوحدة ولا بد من تعرية الاحتلال أمام العالم لأننا أصحاب الحق، ونؤكد على وجوب تظافر هذه الجهود من أجل تحقيق المصالحة وتفويت الفرصة على الاحتلال لأن شعبنا ينتظر الوحدة على أحر من الجمر".



ونوه الى أن الاحتلال يريد إبقاء الفلسطينيين منقسمين لأنه يعلم أن الشعب الفلسطيني في حال وحدته يستطيع تحقيق المعجزات.



وأكد جرار أن نجاح الاحتلال في الضغط على العرب للتطبيع سينكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ووحدته.