داخلية غزة: تعديل توقيت نقل المسافرين إلى معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويهًا يتضمن تعديل توقيت نقل المسافرين إلى معبر رفح.
وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة: "ننوه بتعديل توقيت نقل المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح غداً الأحد، من أماكن تواجدهم في المحافظات إلى المعبر، حيث على المسافرين التواجد الساعة 5:00 فجراً في الأماكن التي تم الإعلان عنها اليوم في جميع المحافظات".
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويهًا يتضمن تعديل توقيت نقل المسافرين إلى معبر رفح.
وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة: "ننوه بتعديل توقيت نقل المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح غداً الأحد، من أماكن تواجدهم في المحافظات إلى المعبر، حيث على المسافرين التواجد الساعة 5:00 فجراً في الأماكن التي تم الإعلان عنها اليوم في جميع المحافظات".
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