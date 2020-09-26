داخلية غزة: تعديل توقيت نقل المسافرين إلى معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويهًا يتضمن تعديل توقيت نقل المسافرين إلى معبر رفح.



وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة: "ننوه بتعديل توقيت نقل المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح غداً الأحد، من أماكن تواجدهم في المحافظات إلى المعبر، حيث على المسافرين التواجد الساعة 5:00 فجراً في الأماكن التي تم الإعلان عنها اليوم في جميع المحافظات".