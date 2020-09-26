حصاد الأسبوع: 41 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات في الضفة الغربية في 41 نقطة مواجهة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ومفرقعات نارية في عدة مواقع، وأصيب خلالها عشرات المواطنين.



ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات متفرقة في 7 مناطق بالضفة الغربية، أصيب خلالها ثلاثة جنود بالحجارة في باب الزاوية في الخليل، وثمانية مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وتاسع بقنبلة غاز، إلى جانب عدد من الإصابات بالاختناق بالغاز السام.



واندلعت المواجهات في كل من الطور في القدس المحتلة، والمدخل الشمالي للبيرة، وفرعون في طولكرم، وعصيرة القبلية في نابلس، وعزون وكفر قدوم في قلقيلية.



ويوم الخميس، تم إحصاء 9 مواجهات، في حزما بضواحي القدس المحتلة، ومستوطنة عوفرا وبلدة راس كركر في رام الله، ومستوطنة كريات أربع وحلحول وبيت أمر في الخليل، وعنبتا في طولكرم، وحوارة في نابلس، وعزون في قلقيلية.



وأحصي يوم الأربعاء 11 نقطة مواجهة، في بلدة العيسوية في القدس، ومخيم العروب وحلحول في الخليل، وكفر مالك وسلواد ومعسكر تل العاصور، ونعلين في رام الله، وتقوع في بيت لحم، ومخيم عين السلطان في أريحا وكفرقدوم في قلقيلية، وشهدت إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في العيسوية وتل العاصور، وأصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال، وعدد آخر بالاختناق بالغاز السام.



وشهد منتصف الأسبوع، 5 نقاط مواجهة بين شبان وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء زجاجات حارقة على غرف عسكرية جديدة أقامتها قوات الاحتلال على مدخل نابلس الشرقي "طريق الباذان – الصيرفي"، واندلعت مواجهات في على حاجز قلنديا بضواحي القدس، وحلحول ومخيم العروب في الخليل، وكفر قدوم في قلقيلية.



وأحصي يوم الإثنين 5 نقاط مواجهة، في العيسوية في القدس المحتلة، ومخيم جنين في جنين، وسواد وبيرزيت في رام الله، وقريوت في نابلس.



ويوم الأحد، اندلعت مواجهات في مخيم العروب في الخليل، وعنبتا في طولكرم، وذلك ضمن نقطتي مواجهة، أطلق خلالها زجاجات حارق على دوريات الاحتلال في مخيم العروب.



أما يوم السبت، فقد اندلعت نقطتي مواجهة أيضا، في كل من قرية بورين جنوب غرب نابلس، وكفر قدوم في قلقيلية.