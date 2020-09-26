الصحة بغزة: إتمام فحوصات (كورونا) للمغادرين عبر معبر رفح يوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، إتمامها سحب عينات فحص كورونا من 606 مواطنا، من المقرر سفرهم عبر معبر رفح البري الاثنين القادم.





وأعلنت أمس الجمعة الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر 2020.





وقالت في بيانها أنه يتوجب على المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها





وأوضحت الداخلية أن إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا ضروري، وإلّا فإن من يتغيب يفقد حقه في السفر.

رام الله - دنيا الوطن