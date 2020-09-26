دولي

أردوغان: قواتنا البحرية تمنح الثقة لأصدقائنا ونحافظ على السلام في العالم بأسره

أردوغان: قواتنا البحرية تمنح الثقة لأصدقائنا ونحافظ على السلام في العالم بأسره
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تصميم بلاده على مواصلة حماية حقوقها ومصالحها في البحار.

وشدد أردوغان، في رسالة صدرت عنه اليوم السبت بمناسبة ذكرى معركة بروزة عام 1538 (أي يوم القوات البحرية التركية)، على أن التاريخ يسجل "انتشار السلام والأمن والعدل" في كافة البحار الخاضعة لسيطرة البحارة الأتراك، مبديا فخره البالغ بـ"إمكانات القوات البحرية التركية وقدراتها المتطورة وكوادرها المؤهلة والنجاحات التي تحرزها في كافة المهام الموكلة إليها خلال ضمانها سلامة البحار المحيطة بالبلاد من ثلاثة اتجاهات" وفق (روسيا اليوم).

ولفت أردوغان إلى أن المستجدات الأخيرة في العالم، وخاصة شرقي البحر المتوسط، تظهر ضرورة أن "تصبح تركيا قوية في البحار كما هو الحال في بقية المجالات"،

وتابع: "انطلاقا من أهمية الدفاع عن وطننا الأزرق، نواصل حماية حقوقنا ومصالحنا في بحارنا بإرادة قوية وإيمان لا يتزعزع".

وشدد الرئيس التركي على أن حكومة أنقرة تجهز قواتها البحرية بالقدرات والإمكانات المحلية من أجل "الحفاظ على الأمن والسلام في البلاد والمنطقة والعالم أجمع"، مضيفا: "إننا مستمرون في تعزيز قواتنا البحرية من أجل منح الثقة لأصدقائنا وردع الطامعين بحقوقنا".

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