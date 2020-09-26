ناصيف: ثمن الجهود المبذولة من أجل التقدم في ملف المصالحة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، تعقيبا على نتائج لقاءات إسطنبول:"نثمن الجهود المبذولة من أجل التقدم في ملف المصالحة، وآخرها لقاءات إسطنبول التي جاءت كخطوة متقدمة في بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة تخدم المشروع الوطني الفلسطيني".



وأكد في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه إن إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية سليمة تضمن مشاركة الكل الفلسطيني، يحمل رمزية كبيرة بعودة القضية الفلسطينية بكافة مكوناتها في الداخل والخارج لساحة الصراع، وهو ما سيعطي الأمل لأبناء شعبنا في الشتات بأن يكونوا شركاء في اختيار قيادة الشعب الفلسطيني وممثلين في مؤسساته الوطنية الجامعة.



واكد على أن مواجهة الاحتلال ووقف مشاريعه على الأرض تتطلب سرعة التحرك، ودمج كافة أبناء شعبنا في مشروع تحرري شامل، والاستفادة من طاقات أبناء شعبنا في الداخل والخارج.