الاقتصاد بغزة: 21 محضر ضبط لمخالفين بـ111 زيارة تفتيشية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، السبت، إن طواقم حماية المستهلك نظمت اليوم 111 زيارة تفتيشية على محال تجارية وأسواق بقطاع غزة، في ظل جائحة كورونا.





وأوضحت الاقتصاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه أنه جرى تحرير 21 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار وتنفيذ 7 جولة ميدانية للمحلات التجارية.





وأشارت إلى تحرير 8 محاضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات ودقيق فاسد ومنتهي الصلاحية، ومحاضر لمخابز لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية.





ونبهت الاقتصاد إلى أن الجولات تركزت على المخابز بغية التأكد من نظافتها والتزامها بالسلامة.





وأشارت إلى أن طواقمها ما زالت تتعامل مع كافة البلاغات الواردة على أرقامها.

رام الله - دنيا الوطن