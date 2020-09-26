شؤون فلسطينية

حماس: الحوارات مع حركة فتح ما زالت مفتوحة.. ولا يوجد أي اتفاقات حقيقية

حماس: الحوارات مع حركة فتح ما زالت مفتوحة.. ولا يوجد أي اتفاقات حقيقية
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس:"إن اللقاءات التي جرت مع حركة فتح في تركيا كانت ايجابية ويمكن البناء عليها في تحقيق الشراكة السياسية والوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكد القانوع لإذاعة الأقصى ان الحوارات مع حركة فتح ما زالت مفتوحة في مختلف القضايا ولا يوجد أي اتفاقات حقيقية، وأي ملف يتم انضاجه يكون وفق الاجماع الوطني الفلسطيني.

وأضاف القانوع : ما تم في حوارات تركيا ستناقشه قيادة حماس وفتح، ومن تم عقد اجتماع الأمناء العامين في إطار الاجماع الوطني الشامل لتذليل العقبات أمام الملفات المختلف عليها لتحقيق حوار وطني شامل لمختلف القضايا المطروحة من بينها الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني.

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