الديك: لا مؤشرات حول اللحظة حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

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خاص دنيا الوطن

أكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد مؤشرات حتى اللحظة، حول موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.



وأوضح الديك في تصريح لدنيا الوطن، أن الأزمة المالية الحالية هي التي أثرت على ملف صرف الشيكات، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في مساهمة وزارة المالية الفلسطينية.



وأشار الديك إلى أن الجهات التي تدعم مستحقات الشؤون الاجتماعية، تتمثل في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، والنقد الدولي بشكل أقل، ولكن المساهمة الأكبر لوزارة المالية.



وقال: "بالنسبة المانحين فإن التزاماتها موجودة، ولكن ننتظر أن تكون وزارة المالية قادرة على دفع مساهمتها في هذا الملف، وما يؤثر فعليها بشكل مباشر هو الأزمة المالية الحالية".



يشار إلى 115 ألف أسرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيدون من شيطان الذين الاجتماعية، منهم 80 ألف في القطاع، و35 الف أسرة في الضفة.