شؤون فلسطينية

هيئة المطاعم: نتائج فحص عمال مطعم التايلندي سلبية (غير مصابين)

هيئة المطاعم: نتائج فحص عمال مطعم التايلندي سلبية (غير مصابين)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المطاعم والفنادق السياحية بغزة ظهر اليوم، نتائج فحص "كورونا"  لعمال مطعم التايلندي، والذي أغلق بشكل احترازي لمدة48 ساعة.

وأكدت ايمان عواد نائب رئيس الهيئة بأن جميع الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا والتي أجرتها جهات الاختصاص الطبية بوزارة الصحة، لعمال المطعم جاءت سلبية (غير مصابة).

وأكدت عواد على التزام مؤسسات وشركات القطاع السياحي، بكل التعليمات والإجراءات ذات العلاقة بالوقاية ومواجهة فيروس كورونا، الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص ووزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت إن جهات الاختصاص الرسمية سمحت لإدارة مطعم التايلندي بالعودة للعمل، بعد تأكدها من سلامة جميع  العامليين واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية وفقا لبرتوكولات وزارة الصحة ذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا.

واشادت نائب رئيس هيئة المطاعم بعمل طواقم وزارة الصحة والطب الوقائي وطواقم وزارة الداخلية، الذين اثبتوا حرصهم على سلامة المجتمع الفلسطيني والمطاعم الفلسطينية، من خلال عملهم المهني عالي المستوى، والمتابعة المستمرة مع إدارة الهيئة للوصول إلى أعلى درجات السلامة والعمل الأمن للمطاعم في ظل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشكرت عواد إدارة مطعم التايلندي، على تعاونهم واستجابتهم السريعة لتوصيات وتوجيهات وزارة الصحة والداخلية، لتجاوز الازمة، مشددة على الاستمرار بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية في مواجهة كورونا.

أخبار ذات صلة

مركز حقوق الانسان يحذر من تزايد مظاهر العنف المجتمعي

مركز حقوق الانسان يحذر من تزايد مظاهر العنف المجتمعي

حصاد الأسبوع: 41 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

حصاد الأسبوع: 41 نقطة مواجهة مع الاحتلال في الضفة والقدس

الصحة بغزة: إتمام فحوصات (كورونا) للمغادرين عبر معبر رفح يوم الإثنين

الصحة بغزة: إتمام فحوصات (كورونا) للمغادرين عبر معبر رفح يوم الإثنين

النيابة العامة بغزة تحذر بشأن المشاجرات المنتشرة في مناطق القطاع

النيابة العامة بغزة تحذر بشأن المشاجرات المنتشرة في مناطق القطاع

ناصيف: ثمن الجهود المبذولة من أجل التقدم في ملف المصالحة

ناصيف: ثمن الجهود المبذولة من أجل التقدم في ملف المصالحة

الاحتلال يستولي على آلات بناء جنوب الخليل

الاحتلال يستولي على آلات بناء جنوب الخليل

الاقتصاد بغزة: 21 محضر ضبط لمخالفين بـ111 زيارة تفتيشية

الاقتصاد بغزة: 21 محضر ضبط لمخالفين بـ111 زيارة تفتيشية

الديمقراطية: إسرائيل تواصل الضم من خلال توسيع الإستيطان ومصادرة الأرض

الديمقراطية: إسرائيل تواصل الضم من خلال توسيع الإستيطان ومصادرة الأرض

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تحذر بشأن المشاجرات المنتشرة في مناطق القطاع

النيابة العامة بغزة تحذر بشأن المشاجرات المنتشرة في مناطق القطاع

ناصيف: ثمن الجهود المبذولة من أجل التقدم في ملف المصالحة

ناصيف: ثمن الجهود المبذولة من أجل التقدم في ملف المصالحة

الاحتلال يستولي على آلات بناء جنوب الخليل

الاحتلال يستولي على آلات بناء جنوب الخليل

الاقتصاد بغزة: 21 محضر ضبط لمخالفين بـ111 زيارة تفتيشية

الاقتصاد بغزة: 21 محضر ضبط لمخالفين بـ111 زيارة تفتيشية

الديمقراطية: إسرائيل تواصل الضم من خلال توسيع الإستيطان ومصادرة الأرض

الديمقراطية: إسرائيل تواصل الضم من خلال توسيع الإستيطان ومصادرة الأرض

مستوطنون يدمرون معدات زراعية في قرية قصرة

مستوطنون يدمرون معدات زراعية في قرية قصرة

فدا يدعو إلى توافق وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تتولى التحضير للانتخابات

فدا يدعو إلى توافق وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تتولى التحضير للانتخابات

مستشفى النجاح الوطني الجامعي يحصل على الاعتماد الدولي كأول مستشفى جامعي بفلسطين

مستشفى النجاح الوطني الجامعي يحصل على الاعتماد الدولي كأول مستشفى جامعي بفلسطين

منوعات

إستجواب نجمات بوليوود في قضية تعاطي المخدرات

إستجواب نجمات بوليوود في قضية تعاطي المخدرات

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاماً بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عاماً بعد صراع مع المرض

صور: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى:&#34;أنتما سعادة الدنيا كلها&#34;

صور: الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى:"أنتما سعادة الدنيا كلها"

صور: أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بـ&#34;الحجاب&#34; بعد إخلاء سبيلهما

صور: أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بـ"الحجاب" بعد إخلاء سبيلهما

شاهد: منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير على شاطئ البحر

شاهد: منى زكي تخطف الأنظار بجلسة تصوير على شاطئ البحر

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

شاهد: بعد الفيديو المسيء.. الفاشنيستا جمال النجادة تغادر الحجز بكفالة 2000 دينار

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

(أوبرا متروبوليتان) في نيويورك تأْسَف لجمهورها بسبب (كورونا): سنغلق لعام آخر

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

تحديد موعد انطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

وفاة أسطورة الغناء الفرنسية جولييت غريكو

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية &#34;رفقا&#34;

اقتبست حديثا نبويا..المحامي سمير صبري يتقدم ببلاغ ضد أصالة بسبب أغنية "رفقا"

عربي

المغرب ينجح في بيع سندات بمليار يورو على شريحتين

المغرب ينجح في بيع سندات بمليار يورو على شريحتين

مصطفى أديب يعتذر للبنانيين عن تشكيل الحكومة المقبلة

مصطفى أديب يعتذر للبنانيين عن تشكيل الحكومة المقبلة

مكتب المالكي يفند أنباء عن تحرك عسكري للإطاحة بالكاظمي

مكتب المالكي يفند أنباء عن تحرك عسكري للإطاحة بالكاظمي

شاهد: الضابط المصري المقتول بحادثة سجن طرة &#34;يأكل ثعباناً حياً&#34;

شاهد: الضابط المصري المقتول بحادثة سجن طرة "يأكل ثعباناً حياً"