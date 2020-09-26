شؤون فلسطينية

نزار عياش: مصر ستسلم جثماني شهيدين ومصاب من الصيادين المعتقلين أمس

نزار عياش: مصر ستسلم جثماني شهيدين ومصاب من الصيادين المعتقلين أمس
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش: إن السلطات المصرية، ستسلم اليوم الساعة الرابعة عصراً، جثماني شهيدين ومصاب من الصيادين، الذين اعتقلتهم أمس من بحر رفح.

وأضاف عياش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن نقابة الصيادين، قررت إغلاق بحر قطاع غزة، حتى عصر غد الأحد، وذلك احتجاجاً على الممارسات المصرية بحق الصيادين. 

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فقدان آثار ثلاثة صيادين بالقرب من الحدود البحرية مع مصر جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في تصريح للناطق باسمها إياد البزم: "تتابع وزارة الداخلية، والأمن الوطني، فقدان آثار ثلاثة صيادين فلسطينيين قرب الحدود البحرية مع مصر جنوب قطاع غزة، أثناء عملهم الليلة الماضية، والجهات المختصة تُجري اتصالات مع الجانب المصري لمعرفة مصيرهم".

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