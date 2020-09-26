نزار عياش: مصر ستسلم جثماني شهيدين ومصاب من الصيادين المعتقلين أمس

خاص دنيا الوطن

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش: إن السلطات المصرية، ستسلم اليوم الساعة الرابعة عصراً، جثماني شهيدين ومصاب من الصيادين، الذين اعتقلتهم أمس من بحر رفح.





وأضاف عياش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن نقابة الصيادين، قررت إغلاق بحر قطاع غزة، حتى عصر غد الأحد، وذلك احتجاجاً على الممارسات المصرية بحق الصيادين.



