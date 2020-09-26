الزراعة بغزة تكشف موعد افتتاح موسم الزيتون

أعلن الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني عن تحديد السابع من الشهر القادم موعد افتتاح موسم الزيتون في قطاع غزة ضمن إجراءات وقائية جرى التنسيق لها مع وزارة الداخلية.





وقال البسيوني في تصريحات لاذاعة الأقصى:" وضعنا خطة لموسم الزيتون هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا تتمحور بتأمين وصول المزارعين لأراضيهم الزراعية وتسهيل حركتهم حتى يتسنى لهم الذهاب لحقولهم وقطف الزيتون".





وأكد أن موسم الزيتون هذا العام يأتي ضمن ظروف استثنائية ونعلم أنه موسم ثراتي تجتمع فيه العائلات ولكن لا يجب أن يكون كباقي الأعوام الماضية مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة التي حددتها وزارتي الداخلية والصحة.





وأضاف ان الذهاب للأرضي الزراعية يجب أن يكون بالحد الأدنى من الاعداد المطلوبة وعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن مع الالتزام بمواعيد الذهاب والعودة للأراضي الزراعية وكذلك وعملية نقل ثمار الزيتون للمعاصر.





ونوه البسيوني الى انه سيكون هناك إجراءات مشددة داخل معاصر الزيتون لمنع الازدحام والتجمعات.

وقال:" لدينا 30 الف دونم من الزيتون ومتوقع أن تكون الكميات التي سيتم نقلها للمعاصر كبيرة وهذا يترتب عليه عملية تنظيمية في المعاصر لمنع خرق الإجراءات الصحية".





وتابع حديثه جرى الإعداد مع أصحاب المعاصر بتحديد أماكن وجود الزيتون والمواطنين داخل معاصر الزيتون.





ودعا أصحاب المعاصر بعدم فتح معاصرهم قبل الموعد الذي حددته الوزارة وهو السابع من الشهر القادم ونتواصل مع الذين فتحوا أبواب معاصرهم للالتزام بقرارات الوزارة.





وأضاف ان الخطورة الناتجة عن القطف المبكر لثمار الزيتون انه لا يحقق نسبة أكبر من الزيت وثماره قليلة ودرجة الحموضة تكون عالية وغير مطابقة لمواصفات الزيت الطبيعي.

رام الله - دنيا الوطن