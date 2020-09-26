شؤون فلسطينية

الشيوخي يُشيد باستمرار تمسك الرئيس محمود عباس بالثوابت الوطنية

الشيوخي يُشيد باستمرار تمسك الرئيس محمود عباس بالثوابت الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي، باستمرار تمسك الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بالثوابت الوطنية، وبوحدة شعبنا، وبالنهج الديمقراطي للقيادة الفلسطينية الشرعية، خلال كلمته في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الرئيس عباس، تناول في خطابه العديد من القضايا المهمة، التي تخص القضية الفلسطينية بكل شجاعة وصدق، ودون أي تفريط بثوابتنا الوطنية والقومية.

وجدد الشيوخي باسم اللجان الشعبية الفلسطينية والقواعد الشعبية في الوطن والشتات، البيعة والعهد والقسم والولاء للرئيس محمود عباس.

وقال الشيوخي في بيان صحفي صدر من رام الله: "إن خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة، أكيد بأن الشعب الفلسطيني متمسكٌ بأمل الاستقلال وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوضع حد للعدوان والعنجهية الإسرائيلية وأيضاً أكد التمسك بالحقوق
 الثابتة لشعبنا في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين، رافضاً للابتزاز الإسرائيلي والأمريكي".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية، لن تحيد عن ثوابتنا رغم الإجحاف و الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة منذ عام 1917 حتى يومنا هذا ورغم أن هذه الشرعية الدولية لم تبقي لشعبنا سوى الأرض المحتلة عام 1967 وان سلطة الإحتلال قد استبدلت قرارات الشرعية الدولية بما يسمى بـ (صفقة القرن) وخطط الضم لأكثر من 33 ٪ من أرض دولة فلسطين وضم القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة واليوم تعلن اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين بما يخالف المبادرة العربية والقرارات الدولية.

واعتبر دعوة الرئيس عباس العودة للشعب و الذهاب لإنتخابات شاملة و عامة بأنه مطلب شعبي لإنهاء الإنقسام الأسود بتاريخ
القضية الفلسطينية وأيضاً رسالة للمطبعين بأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمها او باسم الشعب الفلسطيني والطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل هو بإنهاء الإحتلال وتجسيد استقلال واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على أرض الواقع وعودة اللاجئين وفق القرار
 الأممي 194 مع حق العودة والتعويض، وإطلاق سراح جميع الأسرى البواسل من سجون الاحتلال.

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