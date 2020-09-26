الرجوب لمشعل: فتح لديها قرار استراتيجي لإنجاز مصالحة وطنية مع حماس

قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح): إن حركته برئاسة الرئيس محمود عباس، لديها قرار استراتيجي لإنجاز المصالحة مع حركة حماس.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده وفد حركة فتح للحوار مع حركة حماس، والذي ضم اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، برئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى قطر، منير غنام، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق.





وأكد الرجوب، خلال اللقاء، أن لدى حركة فتح، برئاسة الرئيس (أبو مازن)، قراراً استراتيجياً لإنجاز مصالحة وطنية مع حركة حماس، ترتكز على شراكة في كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال الالتزام بكافة مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، والذي عقد في الثالث من الشهر الجاري.





وأطلع الرجوب الحضور على ما تم نقاشه والاتفاق عليه خلال اجتماع وفدي الحركتين في قنصلية دولة فلسطين في تركيا قبل عدة أيام، مؤكداً أن قرار حركة فتح بإنجاز المصالحة الوطنية، بالإضافة للتعاون الثنائي بين الحركتين، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، هو المدخل لإجراء الانتخابات، وحل كافة الخلافات، لافتاً في هذا السياق إلى أن حركة فتح ستلتزم بنتائج الانتخابات، أياً كانت نتائجها.





بدوره، ثمن مشعل، مواقف الرئيس (أبو مازن)، وإصراره على إنجاز المصالحة الوطنية، وبناء الشراكة بين كل فصائل العمل الوطني والإسلامي.



