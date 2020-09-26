مجدي الصالح: الانتخابات المحلية ستجري في موعدها



وأكد الصالح، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون المرأة حول مشروع قانون معدل لقانون مجالس الهيئات المحلية ومشاركة المرأة فيها، أن الانتخابات ليست ترفاً، وإنما أسلوب ومتطلب للحياه والتطوير والتقدم، وهي كذلك في فلسطين، فقرار القيادة والحكومة، أنه مهما كانت الظروف، فالانتخابات المحلية يجب أن تجري بانتظام وفي موعدها.





وحول التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، قال: "إننا في وزارة الحكم المحلي وبحكم التجربة المتراكمة، اجتهدنا وحاورنا الجميع واقترحنا هذا النظام الانتخابي، وفي حال إقراره يكون ملكاً للمجتمع ومؤسساته التمثيلية والتشريعية، ولا يوجد مطلقا نظاما انتخابيا كاملا، والمهم هو ان نعرف ما نريد وماذا نريد ان نحقق، وهذا كان هاجسنا الأساسي".





وأضاف "نحن نريد قيادات محلية منتخبه ومعبره عن النسيج المجتمعي وقادره على قياده العمل المحلي في اطار ديمقراطية واسعه تتيح مشاركة شعبية كبيرة سواء في الانتخاب او الترشيح وحتى المسائلة المجتمعية ما بعد الانتخابات، والانتخابات المحلية في كل دول العالم، تحظى بمشاركة أوسع من الانتخابات البرلمانية، وحتى الرئاسية، بسبب أنها تعكس مصالح المواطنين اليومية، وهي على تماس مباشر معهم، والمواطن يتاثر بشكل فوري من السياسات المحلية، التي تقررها هذه الهيئات".













وعرض مدير عام التشكيلات والانتخابات، سمير دوابشة، التعديلات التي أجريت على قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والتي أقرها مجلس الوزراء بالقراءة الثانية، وشملت اعتماد القائمة المفتوحة، بدل القائمة المغلقة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، أن الانتخابات المحلية، ستجري في موعدها في أيلول/ سبتمبر من العام القادم 2021، نهاية الدورة الانتخابية الحالية لمجالس الهيئات المحلية.