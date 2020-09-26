شاهد: خمس وفيات وإصابة خطيرة بعد سقوطهم في حفرة امتصاصية بالخليل



















رام الله - دنيا الوطنلقي خمسة مواطنين مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب آخر بجروح وصفت بالحرجة، إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية في قرية دير العسل جنوب الخليل.وأكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن 5 مواطنين لقوا مصرعهم، بسبب سقوطهم بالحفرة الامتصاصية، فيما نقل آخر إلى إحدى المستشفيات في أراضي عام 1948، نظراً لخطورة وضعه الصحي وفق (وفا).