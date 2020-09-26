شاهد: خمس وفيات وإصابة خطيرة بعد سقوطهم في حفرة امتصاصية بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة مواطنين مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب آخر بجروح وصفت بالحرجة، إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية في قرية دير العسل جنوب الخليل.
وأكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن 5 مواطنين لقوا مصرعهم، بسبب سقوطهم بالحفرة الامتصاصية، فيما نقل آخر إلى إحدى المستشفيات في أراضي عام 1948، نظراً لخطورة وضعه الصحي وفق (وفا).
لقي خمسة مواطنين مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب آخر بجروح وصفت بالحرجة، إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية في قرية دير العسل جنوب الخليل.
وأكد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن 5 مواطنين لقوا مصرعهم، بسبب سقوطهم بالحفرة الامتصاصية، فيما نقل آخر إلى إحدى المستشفيات في أراضي عام 1948، نظراً لخطورة وضعه الصحي وفق (وفا).
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