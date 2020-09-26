شؤون فلسطينية

نقابة المهندسين تعقد مؤتمرها السنوي

نقابة المهندسين تعقد مؤتمرها السنوي
رام الله - دنيا الوطن
بعنوان "مؤتمر المُهندس عبد الله عودة- الوحدة ورفض التّطبيع"، عقدت نقابة المُهندسين، يوم أمس الجمعة، مؤتمرها العام السَّنوي الحادي والثلاثين، وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيِ بمدينة البيرة.

وجاء المؤتمر، بمُشاركة وزير الأشغال العامّة والإسكان، د. محمد زيارة، ووزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. إسحاق سدر، ووزير الريادة والتمكين، م. أسامة سعداوي، والنقباء السابقين، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. فيصل فريحات، ونقيب الأطباء، د. شوقي صبحه، وعدد من المدراء العامين من المهندسين في الوزارات، وبحضور أعضاء المؤتمر العام،  بعنوان "مؤتمر المُهندس عبد الله عودة، الوحدة ورفض التطبيع".

وافتتح أمين سر النّقابة م. هشام البكري فعاليات المؤتمر، التي بدأت بآيات من القران الكريم، وتلاها السلام الوطني الفلسطيني، ومن ثم الوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
ومن جهته رحب نقيب المهندسين د.م. جلال الدبيك بالحضور، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي يقوم بها المهندسين العاملين في القطاع العام، والبلديات والهيئات المحلية، والمهندسين العسكريين، وبشكل خاص في هذه الظروف الصعبة التي فرضها فيروس "كورونا" على البشرية، الأمر الذي أثقل كاهل المسؤولية عليهم، موجهاً الأنظار نحو الأطباء والممرضين، ونحو الباحثين، ونحو المهندسين لصناعة وتطوير المزيد من الأجهزة الطبية، للخروج بنتائج تُفيد البشرية.

كما استعرض الدبيك، الأعمال التي تقوم بها النقابة في مجال الإشراف الهندسي الإلزامي في نظام الأبنية، والذي ستقوم الحكومة بالمصادقة الجزئية عليه قريباً، وفي مجال رفع مستوى الحوكمة والشفافية.

وبكلمه له أشاد  وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، بنقابة المهندسين لما تقوم به من جهود حثيثة في سبيل خدمة القطاع الهندسي وتطويره، والمضي قدماً في سبيل إذلال كافة العقوبات التي تعرقل هذا التطوير، ودعا المؤسسات كافة لتبنى نهج النقابة واعتباره مثالاً يُحتذى به.

استعرض المؤتمر الخطة الاستراتيجية لنقابة المهندسين ونسب الإنجاز فيها، ثم ناقش التقرير السنوي للعام 2019 المقدم من قبل المجلس عن أعماله خلال السنة المنتهية، والتقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2019، كما إطلع على تقرير فاحص الحسابات، واعتمد مشروع الموازنة للعام 2020.

كما نظر المؤتمر في المواضيع التي رفعها المجلس إلى المؤتمر العام، بالإضافة إلى المواضيع التي اقترحها أعضاء المؤتمر العام، أو أعضاء النقابة، والتي وردت إلى مجلس النقابة.
وتم خلال المؤتمر تكريم المهندسين العاملين في التربية والتعليم لجهودهم المميزة والجبارة في تدريس الكوادر التعليمية للوزارة، وأداء رسالتهم النبيلة في ظل الظروف الصعبة.

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