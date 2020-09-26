مصدر خاص لـ "دنيا الوطن": الحكومة الفلسطينية تُقرر إلغاء التقاعد المالي إدارياً

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال

علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، أصدرت قراراً يقضي بإلغاء التقاعد المالي إدارياً.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية لـ "دنيا الوطن": إنه بناء على توصية الوفد الوزاري، الذي كان بقطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع، ومواصلةً واستكمالاً لمعالجة الحكومة لملفات غزة، فقد قررت الحكومة، حل قضية التقاعد المالي إدارياً بشكل كامل".وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم استكمال صرف ما يترتب على القرار مالياً، حال توفر السيولة المالية لدى الحكومة.