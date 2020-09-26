الدفاع المدني يتعامل مع 33 حادث حريق وإنقاذ

والسيطرة على حريق مستودع صيانة آلات كهربائية، وحصر الضرر بأحد ماكينات تصنيع المشروب والعصائر في مدينة أريحا، وحريق مخزن، يحتوي على أثاث وكراسٍ لتجهيز الأفراح في حي الربايعة بمدينة بيت لحم.



كما تعامل الدفاع المدني مع حريق منزل في بلدة كفر عقب شمال القدس، ومنزل في مخيم جنينن، ومع حادثي سير في محافظات الخليل وطولكرم.



ونجحت طواقمه في التخلص من أفعى بحالتين في محافظة بيت لحم، كانت واحدة في مدينة بيت جالا، والثانية ببلدة العبيدية.



رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني مع 33 حادثاً، ضمت 26 حالة حرائق و7 حالات تقديم مساعدة خلال أمس الجمعة.وكانت أبرز الحالات والحوادث حرائق أعشاب بـ 17 حالة،