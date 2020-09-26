"معهد أريج": 50 مخططا استيطانيا تم الاعلان عنه الأسبوع الماضي

قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد "أريج" سهيل خليلية، إن سلطات الاحتلال أعلنت عن 50 مخططا استيطانيا خلال الأسبوع الماضي.





وأضاف خليلية ان المخططات تنوعت بين الاستيلاء على أراض، والمصادقة على بناء أحياء استيطانية، وتحويل أراض من جيش الاحتلال لصالح المستوطنين، خاصة في منطقة الأغوار، وجنوب الخليل، ومحيط نابلس.





وأوضح أن المخططات المعلنة أشبه بمخططات تدويرية يعلن عنها السياسيون في اسرائيل للحديث حول انجازاتهم، خاصة مع اشتداد المنافسة بين غانتس ونتنياهو.





وبين خليلية في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن الوحدات الاستيطانية التي يجري الحديث عنها، تتركز في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين قرب القدس المحتلة مثل "معاليه ادوميم" و"غوش عتصيون" والتجمعات الأخرى مثل "أريئيل" ومستوطنات أخرى في عدة محافظات.





وحذر مدير وحدة مراقبة الاستيطان من استمرار اعتداءات المستوطنين، خاصة مع قرب موسم الزيتون، لافتا إلى ان الاحتلال دمر آلاف الأشجار منذ بداية العام الجاري.

رام الله - دنيا الوطن