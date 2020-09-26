رأفت: كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة تعبر عن شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب "فدا" صالح رافت، إن كلمة الرئيس محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعبر عن شعبنا في رفض الاحتلال والتصدي له، من خلال المقاومة الشعبية، والتصدي لخطة ترمب- نتنياهو.



وأضاف رأفت في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الرئيس أكد ثوابت شعبنا بإقامة دولته وبعودة اللاجئين إلى ديارهم، وحل كافة القضايا النهائية لتحقيق السلام العادل والشامل.



وتحدث رأفت عن الاجتماع المقبل للفصائل الوطنية، مشيرا إلى أنه سيحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مشددا على ضرورة إجرائها في القدس المحتلة.