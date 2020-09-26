بلدية غزة تشرع بتعزيل وتنظيف مصارف مياه الأمطار



ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع طواقمها في إزالة الأوساخ، والمخلفات المتواجدة على مصارف مياه الأمطار، وعدم إغلاقها بأي شكل كان، حتى لا يتسبب ذلك بحالات غرق للشوارع والمنازل المنخفضة.



وشددت البلدية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت البلدية، أن الأعمال، ستشمل تنظيف نحو ٤ آلاف مصرف، والتركيز على النقاط الساخنة، والمنخفضة في المدينة، لتجنب غرقها بمياه الأمطار.