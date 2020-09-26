بلدية غزة تشرع بتعزيل وتنظيف مصارف مياه الأمطار
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة، بتعزيل وتنظيف مصارف مياه الأمطار في المدينة، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء.
وأكدت البلدية، أن الأعمال، ستشمل تنظيف نحو ٤ آلاف مصرف، والتركيز على النقاط الساخنة، والمنخفضة في المدينة، لتجنب غرقها بمياه الأمطار.
ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع طواقمها في إزالة الأوساخ، والمخلفات المتواجدة على مصارف مياه الأمطار، وعدم إغلاقها بأي شكل كان، حتى لا يتسبب ذلك بحالات غرق للشوارع والمنازل المنخفضة.
وشددت البلدية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
شرعت بلدية غزة، بتعزيل وتنظيف مصارف مياه الأمطار في المدينة، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء.
وأكدت البلدية، أن الأعمال، ستشمل تنظيف نحو ٤ آلاف مصرف، والتركيز على النقاط الساخنة، والمنخفضة في المدينة، لتجنب غرقها بمياه الأمطار.
ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع طواقمها في إزالة الأوساخ، والمخلفات المتواجدة على مصارف مياه الأمطار، وعدم إغلاقها بأي شكل كان، حتى لا يتسبب ذلك بحالات غرق للشوارع والمنازل المنخفضة.
وشددت البلدية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
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