البزم: الأمن يتعامل بشكل سريع وحاسم مع المشكلات العائلية ولن نقبل باستخدام السلاح

قال الناطق باسم وزارة الداخلية، بغزة، إياد البزم، إن الوزارة بغزة، لا تزال تعمل لمواجهة فيروس (كورونا) وفق الإجراءات المعلنة، بما يتضمن إغلاق عدد من المناطق، التي أعلن عنها مساء الخميس، ومنع التجول في كافة المناطق، يبدأ مع الساعة الثامنة مساءً.



وأضاف البزم، لإذاعة (القدس): "الأجهزة الأمنية تتعامل بشكل سريع وحاسم مع المشكلات العائلية، ولن نقبل باستخدام السلاح بأي حال من الأحوال".





وتابع البزم: "الحالة الأمنية في القطاع، مستقرة بشكل عام، ولن نسمح بأن يؤثر أحد على الاستقرار الأمني، ونطالب الجميع بالتحلي بالمسؤولية، وحل الخلافات العائلية لا يتم عبر فوهات البنادق".



وأكمل: "لا يمكننا التنبؤ بوقع الجرائم، ولكن نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشكل سريع من أجل استتباب الأمن، ونطمئن المواطنين على أن الشرطة تعمل من أجل تطويق كل المشكلات، وألا تتطور لتؤثر على استقرار الحالة الأمنية داخل القطاع".





واستكمل: "معبر رفح سيفتح يوم غد الأحد، وحتى الثلاثاء بالاتجاهين؛ لتسهيل عودة العالقين، وسفر الحالات المحتاجة إلى السفر".



واستطرد: "لدينا قرار بحجر جميع المسافرين العائدين لمدة أسبوع، وخلاله يتم الفحص، ومن لم يثبت عدم إصابته، يغادر مراكز الحجر؛ ليقضي باقي أيام الحجر في المنزل".



وأضاف: "هيئة المعابر، قامت بتوفير حافلات في كل المحافظات لنقل المواطنين المسافرين إلى المعبر والأماكن هي (محافظة الشمال- قرب مستشفى الأندونيسي، غزة- ميدان فلسطين، الوسطى- مدخل النصيرات، خانيونس- دوار بني سهيلا، ورفح دوار العودة)".

غزة- دنيا الوطن