فحص (كورونا) غداً.. طالع كشف سفر المغادرين عبر معبر رفح الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر (معبر رفح) يوم الثلاثاء المقبل 29 / أيلول سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) وفق الملاحظات الآتية:



على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص، لدى المراكز الطبية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً الأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.











للإطلاع على الكشف



من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.للإطلاع على الكشف اضغط هنا

غزة- دنيا الوطن