شؤون فلسطينية

محافظ جنين: الحالة الوبائية بالمحافظة تحت السيطرة ورفع الإغلاق عن الفندقومية غداً

محافظ جنين: الحالة الوبائية بالمحافظة تحت السيطرة ورفع الإغلاق عن الفندقومية غداً
رام الله - دنيا الوطن
 قال محافظ جنين، أكرم الرجوب، إن الحالة الوبائية في المحافظة تحت السيطرة، والمتابعة مع كل الشركاء.

وأضاف الرجوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن عدد الحالات النشطة قبل أيام بلغ 460 حالة، وانخفض اليوم إلى 247 ما يدل على صحة الإجراءات المتبعة.

وذكر، أن الإغلاق، الذي فرض على قرية الفندقومية، ينتهي صباح غد الأحد، وذلك بناء على توصية وزارة الصحة، بضرورة فرض الإغلاق على القرية لمدة 14 يوماً، نظراً للعدد الكبير من الإصابات والذي وصل إلى 193 إصابة.

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