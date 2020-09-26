المغرب ينجح في بيع سندات بمليار يورو على شريحتين

أفادت وثيقة، بأن المغرب باع يوم الخميس 24 أيلول/ سبتمبر 2020 سندات بمليار يورو مقسمة على شريحتين واحدة لأجل خمسة أعوام ونصف العام، والثانية لأجل عشر سنوات.





وتظهر الوثيقة، أن السندات، وهي بقيمة 500 مليون يورو لكل شريحة، تلقت طلبات بأكثر من 2.5 مليار يورو وفق (مونت كارلو الدولية).





وفي وقت لاحق يوم الخميس، قالت وزارة المالية في بيان: إنه جرى بيع الشريحة الأولى بفائدة 1.375% والثانية بفائدة 2%.





وأكدت "هذا النجاح يؤكد الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى مستثمري السندات، ووكالات التصنيف الائتماني".





وكلف المغرب باركليز وبي.إن.بي باريبا، وجيه.بي مورجان، وناتيكسس، بترتيب إصدار السندات.

رام الله - دنيا الوطن