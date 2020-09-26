اعتباراً من الغد.. الجوجو يوضح آلية عمل المحاكم الشرعية بقطاع غزة

قال الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، إنه تم بلورة رؤية، ستنفذ غداً، ضمن عمل المحاكم الشرعية، وتتمحور بتوسيع إجراءات توثيق معاملات المواطنين؛ لتشمل الطلاق والوراثة والولاية والوصاية وصرف أموال القاصرين والمشروحات القضائية ذات الصبغة التنفيذية، بعد أن كانت سابقاً تقتصر على الزواج.



وأضاف الجوجو، وفق إذاعة (الأقصى): "إجراءات توثيق معاملات المواطنين، تشمل ما مجموعه 30% من عمل المحاكم الشرعة، مع التأكيد على قضية اتباع الوقاية والسلامة".



وتابع: "عودة العمل في المحاكم الابتدائية بقطاع غزة، والقضاء الشرعي لدينا، يقوم على ثلاث درجات: محاكم واستئناف والمحكة العليا الشرعية، وندعو المواطنين للحجز للمعاملة قبل 24 ساعة من خلال الاتصال على المحاكم، كلُ حسب منطقة سكناه، على أرقام المحاكم، والمتوفرة عبر موقعنا، وصفحة فيسبوك".



وأكمل: "سيتم تنفيذ 15 معاملة يومياً في كل محكمة بالاتفاق مع الشرطة القضائية؛ لتجنب الازدحام، والابتعاد عن المخالطة".

رام الله - دنيا الوطن