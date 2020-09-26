مصطفى أديب يعتذر للبنانيين عن تشكيل الحكومة المقبلة

اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مصطفى أديب، عن تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، مشيراً إلى أن التوافق على التكليف الموجه له لم يعد قائماً.





وقال أديب، وفق (سكاي نيوز): "التوافق الذي كلفت على أساسه لم يعد قائما، وأعتذر من الشعب اللبناني ولا بد أن تستمر المبادرة الفرنسية لأنها تعبر عن نية صادقة".



وتوجه أديب بالاعتذار إلى الشعب اللبناني، مؤكداً أن "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا".



ولفت أديب الى أنه "مع وصول المجهود إلى مراحله الأخيرة تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".





الجدير ذكره، أنه جرى تكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة السابقة عقب انفجار مرفأة بيروت الذي وقع الشهر الماضي وأدى إلى كارثة في العاصمة اللبنانية.

رام الله - دنيا الوطن