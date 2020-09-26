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مكتب المالكي يفند أنباء عن تحرك عسكري للإطاحة بالكاظمي

مكتب المالكي يفند أنباء عن تحرك عسكري للإطاحة بالكاظمي
رام الله - دنيا الوطن
نفى مكتب رئيس الحكومة العراقية، الأسبق، نوري المالكي، اليوم السبت، وجود تحرك عسكري للإطاحة برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وقال هشام الركابي، مدير مكتب المالكي في تغريدة على (تويتر): "لم يعرض الكاظمي في اللقاء (اجتماع الكاظمي مع الكتل السياسية قبل أيام) أية تسجيلات أو وثائق تتحدث عما يشاع أنه تحرك للإطاحة به" وفق (روسيا اليوم).

وأضاف، أن "ماذكرته قناتا العربية والحرة عار عن الصحة، لأن الجميع حريص على الاستقرار بعيداً عن إرباك الأوضاع وإضعاف الدولة".

من جهته، قال عدنان الأسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، إن "ما ذكرته قناة العربية، عن وجود تحرك عسكري، يقوده المالكي، وهادي العامري للإطاحة بحكومة الكاظمي، عار عن الصحة، ولم يعرض في اللقاء أية أدلة".

وأضاف، أن "الرجلين (المالكي والعامري) إذا أرادا إنهاء أية حكومة لا تخدم الشعب العراقي، وتبتعد عن مصالحه الأساسية فالبرلمان وآلياته الدستورية موجودة ولا يحتاجان إلى تحرك عسكري".

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