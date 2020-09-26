الداخلية بغزة تصدر تنويهاً حول أماكن نقل المواطنين للسفر عبر معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح يوم السبت للمسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح خلال أيام فتحه استثنائياً بدءاً من يوم غد الأحد، أنه سيتم نقلهم إلى المعبر عبر حافلات من كافة المحافظات؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل إجراءات الوقاية والسلامة وحظر التجوال، والفصل بين المحافظات.





وقالت الهيئة في بيان صحفي لها إن ذلك سيكون على النحو الآتي:





أماكن نقل المسافرين من المحافظات:





- محافظة شمال غزة: أمام مستشفى الاندونيسي





- محافظة غزة: ميدان فلسطين (الساحة)





- المحافظة الوسطى: مدخل النصيرات – شارع صلاح الدين





- محافظة خانيونس: دوار بني سهيلا





- محافظة رفح: دوار العودة





ونوهت إلى ضرورة تواجد المسافرين الساعة 6:00 صباحاً في الأماكن المذكورة أعلاه في كل محافظة، تمهيداً لنقلهم إلى معبر رفح.





ولفتت إلى جملة من تعليمات الوقاية والسلامة:





1. الالتزام بالموعد المحدد وعدم التأخر عنه.





2. حضور المواطنين المقرر سفرهم فقط، وعدم اصطحاب أية مرافقين.





3. ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي وعدم التجمع.





4. استخدام وسائل النظافة الشخصية والتعقيم باستمرار.





5. الالتزام التام بتعليمات رجال الأمن والشرطة المتواجدين في تلك الأماكن.

رام الله - دنيا الوطن