بدران: حوارنا مع فتح ليس بديلًا عن الحوار الشامل

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رام الله - دنيا الوطن

أكّد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسام بدران، أنّ حوار حركته مع حركة (فتح) ليس بديلًا عن الحوار الوطني الشامل.



وأوضح بدران، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ الحوار الثنائي بين الحركتين، تهيئة للحوار الوطني الشامل، مشيرًا إلى إجراء حماس، حوارات مماثلة مع فصائل أخرى.



وشدّد على أنّ "ما يُتداول من تصريحات عن إغلاق اتفاقات وجداول مواعيد غير صحيح، مع تأكيدنا على الحرص على الوصول لاتفاقات وطنية شاملة حول القضايا كافة".



وأعلنت حركتا (حماس) و(فتح) يوم الخميس الماضي عن "إنضاج رؤية" للتوافق الوطني، خلال لقاء ثنائي في مدينة إسطنبول التركية.



وقالتا في بيان مشترك: إنّه "جرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية".



وأضاف البيان "سيتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين، تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، على ألّا يتجاوز الأول من تشرين الاول/ أكتوبر بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة".