السفراء العرب للحكومة البريطانية: حل القضية الفلسطينية مفتاح السلام في المنطقة

قال السفراء العرب، المعتمدون لدى المملكة المتحدة: "إن مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة، يكمن في حل القضية الفلسطينية".





جاء ذلك، خلال لقاء جرى يوم أمس، بين السفراء العرب في لندن، ووزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وكبار موظفي وزارة الخارجية البريطانية عبر (الفيديو كونفرنس)، لبحث القضية الفلسطينية، والتطورات في المنطقة وفق (وفا).





وأكد السفراء العرب، على تمسكهم بالقرارات الدولية، كإطار وحيد لحل الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدين أن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وتطبيع العلاقات، يتطلب أولاً، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين، كما نصت عليه مبادرة السلام العربية.





من جهته، قال الوزير البريطاني كليفرلي: إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية ثابت، والذي عبر عنه في جلسة استماع خاصة في البرلمان البريطاني، حول فلسطين أول أمس، مؤكداً أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967.





وأكد على وجوب إلغاء مخططات الضم الإسرائيلية، بشكل تام ونهائي، مؤكداً أنه لا قانونية للإستيطان، ويتوجب ايقافه، بما يشمل تلك المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية.





وتعهد الوزير البريطاني، للسفراء العرب بالعمل على تحقيق هذه الرؤية، وشكرهم على وحدة صوتهم ووضوح موقف بلادهم بخصوص سُبل الحل، والذي يساهم في بناء جهود دبلوماسية دولية بهذا الاتجاه





يذكر، أن اللقاء بين السفراء العرب، والوزير البريطاني، جاء بطلب من لجنة فلسطين المنبثقة عن مجلس السفراء العرب في لندن، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ونقاش دور بريطانيا في تعزيز فرص السلام في المنطقة.





وتضم لجنة فلسطين في مجلس السفراء العرب كلاً من سفراء: الكويت، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والسعودية، وفلسطين، وجامعة الدول العربية.

رام الله - دنيا الوطن