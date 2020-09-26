الطاقة بغزة: دراسة أصحاب المولدات التجارية مبالغ فيها ونستقبل طلبات لمستثمرين جُدد

تحدث مسؤول ملف المولدات في سلطة الطاقة، بغزة، أحمد أبو العمرين، عن الخلاف الدائر بين الطاقة بغزة، وأصحاب المولدات الكهربائية التجارية على تعرفة الكيلو وات من الكهرباء والذي حددته الطاقة بـ 2.5 شيكل.وقال أبو العمرين، وفق مقطع فيديو، نشره على صفحته بـ (فيسبوك): "أعددنا دراسة مفصلة لتسعيرة الكهرباء المباعة من المولدات الخاصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهذه الدراسة تمت من فترة طويلة، وخلصت إلى أن تكلفة الكيلو وات من الكهرباء بالوضع الطبيعي، لا يتجاوز 1.89 أغورة للكيلو وات/ساعة".وأضاف: "اطلعنا على الدراسة، التي نشرها أصحاب المولدات بوسائل الإعلام، والتي وصلتنا بشكل رسمي، وأخذناها كما هي، ووضعناها بنماذج رياضية للتأكد من صحة الأرقام، وممكن نصل لخلاصة تتعلق بالفواقد الفنية العالية، التي يجب أن يعوضها برفع السعر التي تشكل 30% من الإنتاج، والتي تسببها عدم توازن الأحمال في شبكاتهم، وهي موجودة في كل مشاريع الطاقة، لكن من يعمل في المجال، يجب عليه تحسين فواقد الطاقة".وأكمل أبو العمرين: "أصحاب المولدات، لديهم مبالغ كبيرة في المصاريف التشغيلية التي وضعت بدراستهم، وحاولنا أخذ المصاريف التشغيلية المبالغ فيها، ولو أخذناها ووضعناها في نماذج رياضية، نجد أنه وبدون التسليم بالفاقد الفني الذي يقرون فيه، تكون تكلفة الكيلو وات عليهم 2 شيكل بالضبط على فرض التسليم بمصاريفهم التشغيلية المبالغ فيها".واستكمل: "وضعنا سعر السولار أعلى من السعر العادي وثبتناه على خمسة شواكل، وبيكون تكلفة الكيلو وات عليه بنفس التسعيرة، والآن نستقبل طلبات لمستثمرين جدد وبالتسعيرة المعمول فيها مع الإقرار التام بكل شروطنا الموجودة بنظامنا، وهذا يؤكد أن الموضوع متاح عملياً بس بده شيء من إدارة الطاقة والأحمال".