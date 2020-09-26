كهرباء غزة: جدول التوزيع بتحسن مستمر ونسبة العجز أقل من ساعتين

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خاص دنيا الوطن

أكدت شركة توزع الكهرباء في قطاع غزة، أن جدول توزيع الكهرباء في تحسن مستمر، وأن نسبة العجز، أصبحت أقل من ساعتين، مع انخفاض درجات الحرارة.



وأشارت الشركة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن هناك انخفاضاً على درجات الحرارة، وبالتالي تستطيع الشركة إيصال ساعات إضافية من الكهرباء في فترات الليل.



وقالت: "المواطن الذي تقطع عنده الكهرباء عند الساعة العاشرة مساء، يتم إرجاعها عند الساعة 12.30، ولكن ليس في كل المناطق، وإنما في أغلبها".



وأضافت: "يوم عن يوم تستطيع شركة الكهرباء إيصال 8 ساعات، بالإضافة إلى زيادة في الساعات على المواطنين، ولكن حتى الآن يتم تسجيل عجز في فترات الذروة، ولكن عند انخفاض الأحمال في فترات الليل، يتم إعادة الكهرباء في ساعات الليل المتأخرة".